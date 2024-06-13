ООН отказалась комментировать законность использования США активов РФ для помощи Киеву

Фархан Хак не оценил действия Запада по поддержке Украины.

В ООН отказались от комментария относительно законности использования коллективным Западом замороженных российских активов для оказания помощи украинским властям. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 13 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Нам нечего сказать о законности этого шага. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что 20 мая иностранная газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что власти в Вашингтоне убеждают страны "Большой семерки" (G7) выделить киевскому режиму кредит под залог доходов от российских активов. Согласно этому плану, международные союзники могут предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов уже летом 2024 года в случае одобрения. Однако сейчас не все участники G7 были готовы пойти на такой шаг.Против инициативы выступали политики из Германии, Италии, Франции и Японии. х решение меняется под давлением Вашингтона, который хочет согласовать план на предстоящем саммите G7.

Офис генсека ООН не стал комментировать запрет ЕС на вещание российских СМИ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций