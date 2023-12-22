Офис генсека ООН не стал комментировать запрет ЕС на вещание российских СМИ

Фархан Хак переадресовал вопрос к коллегам из Брюсселя.

В ООН отказались комментировать решение Совета Европейского Союза приостановить в странах объединения вещательную деятельность некоторых российских СМИ. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 16 мая сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Это решение европейского органа, так что мне нечего сказать с этой трибуны. Фархан Хак, заммпресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что коллективный Брюссель согласовал запрет на доступ к "Российской газете", "Известиям", новостному агентству "РИА Новости" и чешскому порталу Voice of Europe, который на территории Евросоюза обвиняется властями в распространении "пророссийской информации". Ранее официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова говорила о том, что подобный запрет продолжает курс на политическую цензуру и зачистку информационного пространства от альтернативных западным нарративам точек зрения.

В офисе генсека ООН заявили об остановке поступления топлива в сектор Газа.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций