В офисе генсека ООН заявили об остановке поступления топлива в сектор Газа

Фархан Хак напомнил о сложной ситуации в секторе Газа и Рафахе.

Поступление горючего для гуманитарных операций в сектор Газа фактически прекратилось после того, как активизировались военные действия со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории города Рафах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 16 мая сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранец отметил, что больше всего дефицит топлива фиксируется в южной части палестинского анклава.

Ситуация с поставками топлива критическая. Фактически, поступление топлива [в анклав] остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что 6 мая еврейское государство сообщило о том, что ведется подготовка к эвакуации населения восточных районов Рафаха. А 7 мая Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Рафахе. Военнослужащие взяли под контроль одноименный пограничный переход, находящийся на границе сектора Газа с Египтом.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций