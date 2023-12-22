Генсек ООН резко осудил нападение на премьера Словакии

Фархан Хак оценил преступление, произошедшее в Словакии в отношении местного главы правительства.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выражает резкое осуждение в связи с покушением на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 15 мая сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Генсек резко осуждает подлое нападение, осуществленное сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мысли генерального секретаря обращены к премьер-министру и его близким в этот трудный момент. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН в связи с заявлением Нетаньяху подтвердила наличие гуманитарного кризиса в Рафахе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций