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Генсек ООН резко осудил нападение на премьера Словакии

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Фархан Хак оценил преступление, произошедшее в Словакии в отношении местного главы правительства.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выражает резкое осуждение в связи с покушением на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 15 мая сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Генсек резко осуждает подлое нападение, осуществленное сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мысли генерального секретаря обращены к премьер-министру и его близким в этот трудный момент.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН в связи с заявлением Нетаньяху подтвердила наличие гуманитарного кризиса в Рафахе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: оон, покушение на убийство, роберт фицо, словакия, фархан хак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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