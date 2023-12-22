ООН в связи с заявлением Нетаньяху подтвердила наличие гуманитарного кризиса в Рафахе

Фархан Хак оценил высказывание израильского премьера о положении в Рафахе.

Ситуация в приграничном городе Рафах, расположенного вблизи Египта, представляет собой гуманитарный кризис. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранец прокомментировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии гуманитарной катастрофы в Рафахе.

Если это не считается гуманитарным кризисом, то я не знаю, какими еще словами можно охарактеризовать... Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что 7 мая 2024 года ЦАХАЛ (армия обороны еврейского государства) заявил о начале проведения военной операции в районах, расположенных в восточной части Рафаха и взятии под контроль одноименного пограничного перехода, находящегося на границе палестинского анклава с Египтом. Как передала 10 мая израильская радиостанция Kan, военный кабинет министов Израиля одобрил "ограниченное расширение" миссии в Рафахе.

Генсек ООН призвал расследовать смерть сотрудника организации в Рафахе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций