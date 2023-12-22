Генсек ООН призвал расследовать смерть сотрудника организации в Рафахе

Фархан Хак прокомментировал трагедию, произошедшую в секторе Газа.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш призвал расследовать удар, совершенный по автомобилю Департамента по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) от ООН на территории города Рафах, расположенного в южной части сектора Газа. В результате трагедии скончался один из сотрудников, также его коллега пострадал. Согласно предварительным данным, пациент получил легкое ранение. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак

Генсек с прискорбием узнал о смерти сотрудника ДОБ, а также о травме, полученной еще одним сотрудником ДОБ в результата удара по их транспортному средству в момент, когда они направлялись в Европейскую больницу в Рафахе. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Фархан Хак уточнил, что генеральный секретарь ООН осуждает любые атаки на рабочий персонал, а также призывает к полноценному расследованию смертельного случая в регионе. Известно, что с начала обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 190 сотрудников ООН.

Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций