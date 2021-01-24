В Киргизии предложили не использовать название Кыргызстан в ООН

Депутат киргизского Верховного совета Арсланбек Малиев предложил не использовать название Кыргызстан при упоминании страны в ООН. Об этом он заявил во время заседания национального парламента.
По его словам, во время участия представителей страны в различных международных мероприятиях следует использовать название Кыргызская республика. Малиев отметил, что посоветовал это президенту страны Садыру Жапарову. Он также добавил, что глава государства его послушал.
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Фото: Pixabay.com
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