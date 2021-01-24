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В Киргизии предложили не использовать название Кыргызстан в ООН
Сегодня, 15:41
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В Киргизии предложили не использовать название Кыргызстан в ООН

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По словам депутата, он предложил такой вариант президенту страны.

Депутат киргизского Верховного совета Арсланбек Малиев предложил не использовать название Кыргызстан при упоминании страны в ООН. Об этом он заявил во время заседания национального парламента.

По его словам, во время участия представителей страны в различных международных мероприятиях следует использовать название Кыргызская республика. Малиев отметил, что посоветовал это президенту страны Садыру Жапарову. Он также добавил, что глава государства его послушал.

Ранее мы сообщали, что в Бишкеке произошло масштабное отключение электричества.

Фото: Pixabay.com

Теги: депутат, киргизия, оон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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