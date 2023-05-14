Электричество пропало практически во всех районах столицы Киргизии.

В Бишкеке произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Электричество пропало практически во всех районах столицы Киргизии, а также в ряде населенных пунктов Чуйской области. После непродолжительного периода времени электроснабжение постановили. Причиной инцидента называют "технические неполадки". По данным местного Минздрава, в медучреждениях генераторы автоматически подавали электричество в палаты экстренной помощи и операционные.

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Видео: Telegram / АКИpress Новости