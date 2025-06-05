К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом

Валентина Матвиенко заметила, что связь важна для граждан также, как электричество.

К 2030 году все населённые пункты в РФ с численностью от 100 человек планируется обеспечить высокоскоростным Интернетом. Соответствующее заявление председатель верхней палаты российского парламента сделала в ходе выступления на пленарном заседании Форума тружеников села. Сенатор отметила, что важно завершить процесс цифровизации населенных пунктов. Она добавила, что в современном обществе представить жизнь без интернета невозможно, как и, например, без электричества.

Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населённые пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко уточнила, что государственные, банковские сервисы переведены в онлайн-режим работы, а молодое поколение просто не поедет жить туда, где нет стабильной мобильной связи и интернета.

СФ одобрил штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям.

Фото и видео: Совет Федерации