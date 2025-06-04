СФ одобрил штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Закон вступит в силу с момента опубликования.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании от 4 июня закон о введении штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Теперь новая норма будет внесена в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). За реализацию безалкогольного тонизирующего напитка детям, в том числе энергетиков, для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит до 200 тысяч рублей, а для юридических - до 500 тысяч рублей. Законодатели решили, что рассматривать административные дела по таким правонарушениям будут органы исполнительной власти субъектов страны, которые осуществляют региональный государственный контроль или надзор в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Российские правоохранительные органы смогут рассматривать дела при непосредственном обнаружении ими признаков административных правонарушений. Законодательная норма должна вступить в силу со дня официального опубликования текста документа.

Матвиенко призвала сократить сроки ратификаций, комментируя договор с Сейшелами.

Фото и видео: Совет Федерации