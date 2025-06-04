Матвиенко призвала сократить сроки ратификаций, комментируя договор с Сейшелами

В Совете Федерации прокомментировали утверждение ратификации соглашения с Сейшелами.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала федеральное правительство на пленарном заседании от 4 июня в верхней палате парламента сократить сроки внутригосударственных процедур и согласований ратификаций для международных договоров. Политик обратилась к специалистам из министерства по юстиции, представителям профильного комитета по международным делам и на комитете по конституционному законодательству и государственному строительству изучать возможность по ускорению процесса, а не заниматься затягиванием бюрократических процедур. Сенатор уверена, что важно изменить практику.

Минюсту еще раз хочу пожелать, чтобы все это происходило, не за счет качества, естественно. Долго, скучно, сложно, давайте как-то пооперативнее работать, время того требует. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Речь на заседании велась о ратификации соглашения с Сейшельскими островами. Валентина Матвиенко заметила, что подписанный документ долго готовился, согласовывался и прошел через все инстанции. Парламентарий добавила, что это первый случай, когда подобные договоры вносятся на утверждение в законодательный орган страны через полгода, через год, а то и дольше.

Совет Федерации ратифицировал Договор между РФ и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Договор с Королевством Таиланд о выдаче. Оба документа были внесены российским президентом Владимиром Путиным и направлены на борьбу с преступностью. Они позволят перекрыть лазейки, которые существовали до сегодняшнего дня. Для примера, человек, совершивший преступление на территории России, теперь не сможет скрываться от правосудия в Таиланде.

СФ одобрил закон о регулировании платного приема в вузы.

Фото и видео: Совет Федерации