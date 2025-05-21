СФ одобрил закон о регулировании платного приема в вузы

Валентина Матвиенко напомнила о недопустимости сегрегации студентов из регионов.

Российские сенаторы на планерном заседании в верхней палате парламента от 21 мая 2025 года одобрили закон, закрепляющий за федеральным правительством должностные полномочия по урегулированию объемов платного приема студентов на обучение в вузы. Этот документ ранее был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Новыми нормами дополняется закон "Об образовании в РФ". Чиновники будут устанавливать условия, размеры, порядок предоставления образовательных кредитов со стороны государства, а также перечень тех профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам по обеспечению государства технологической независимостью.

Настолько много стали принимать на платное образование целый ряд вузов, где нет условий для качественного образования, то есть не хватает аудиторий, нет достаточно квалифицированного профессорско-преподавательского состава, нет необходимых лабораторий и так далее, общежитий <…>. Речь идет о качестве, никакого механистического подхода, количественного не будет. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Российский парламентарий отметила, что властями будет подготовлен тщательный анализ по каждому высшему учебному заведению на предмет наличия условий получения студентом там качественного образования. Валентина Матвиенко добавила, что не моет быть никакой речи о сегрегации или что молодым людям из субъектов страны ограничат прием в вузы.

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Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ