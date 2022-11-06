Совет Федерации одобрил закон о локализации такси в России

Сенаторы разъяснили положения закона, вступающего в силу с 1 января 2033 года.

Российские сенаторы на планерном заседании в верхней палате парламента от 21 мая 2025 года одобрили закон, устанавливающий в стране требования по уровню локализации автомобилей, используемых компаниями-перевозчиками в качестве легковых такси. Законодатели уточнили, что для включения автомобиля в региональный реестр нужно будет выполнить одно из условий. В частности, общее количество баллов локализации транспортных средств должно соответствовать тому числу баллов, которое установлено для государственных закупок. Альтернативой будет ситуация, при которой автомобиль был произведен в рамках инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Известно, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение федерального правительства в том случае, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года. Российский закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Для ряда регионов страны властями делается исключение. Для примера, требования к такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, в Сибири - до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.

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Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ