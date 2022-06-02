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Автоэксперт назвал ожидаемым уход General Motors с китайского рынка
Сегодня, 14:51
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Автоэксперт назвал ожидаемым уход General Motors с китайского рынка

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По его словам, машины концерна показывали самые низкие продаже среди всех конкурентов в бюджетном сегменте.

Эксперт по подбору автомобилей Роман Трофимов назвал ожидаемым уход американского концерна General Motors с китайского авторынка. Об этом он рассказал в интервью телеканал "360".

По словам эксперта, машины концерна показывали самые низкие продаже среди всех конкурентов в бюджетном сегменте. Он уточнил, что General Motors проиграли борьбу Volkswagen, BYD и GEELY. Трофимов отметил, что это решение не повлияет на китайский рынок.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для беременных.

Фото: gm.com

Теги: general motors, авторынок, китай, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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