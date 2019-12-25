Стала известна программа второго дня саммита "Россия - Африка" В Петербурге

В Кремле рассказали о темах, которые будут поднимать делегаты на мероприятии.

Заключительный день саммита "Россия – Африка" стартовал на территории "Экспофорума" в Петербурге. В пятницу 28 июля иностранные гости из африканского континента проведут переговоры с российскими представителями. Ожидается также пленарная сессия при участии мировых лидеров и главы государства Владимира Путина. Основными темами мероприятия станут вопросы, связанные с глобальным сотрудничеством, информационным пространством и безопасностью. Дополнительно делегаты обсудят тему технологического развития и высшего образования. Участники форума будут общаться не только на панелях, но и на полях для расширения бизнес-контактов. Напомним, что по итогам второго дня саммита "Россия – Африка" президент РФ Владимир Путин должен подвести итоги мероприятия и дать официальные комментарии для СМИ. Как уточнял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, "встречи в верхах" запланированы именно на заключительный день.

Саммит "Россия-Африка" стартовал в Петербурге.

Фото: Piter.tv