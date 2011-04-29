Саммит "Россия-Африка" стартовал в Петербурге

В качестве главных тем мероприятия обозначены зерновая сделка, сотрудничество в сфере продовольствия и энергетики, вопрос защиты суверенитета государств.

В четверг, 27 июля, в Северной столице официально открылся второй саммит "Россия - Африка". Повестка мероприятия включит в себя подписано подписание множества соглашений по разным вопросам, а также формирование плана партнерства РФ и стран африканского континента до 2026 года.

В качестве главных тем саммита обозначены зерновая сделка, сотрудничество в сфере продовольствия и энергетики, вопрос защиты суверенитета государств.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что мероприятие проходит в условиях беспрецедентного давления Запад на африканские страны. Как уточнил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, к участию были приглашены главы всех государств, однако в Кремле с пониманием отнесутся к отсутствию кого-то из них. Своё участие уже подтвердили 49 делегаций африканских стран и региональных объединений.

Ранее мы сообщили о том, что транспортный коридор свяжет Петербург с Ираном и Индией.

Фото: Kremlin.ru