Транспортный коридор свяжет Петербург с Ираном и Индией

Такое сотрудничество имеет значительный потенциал для сторон.

В рамках панельной дискуссии "Новые логистические маршруты Россия – Африка" в Петербурге была затронута тема создания транспортного коридора "Север – Юг", который в перспективе может связать Северную столицу с портами Ирана и Индии. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперты напомнили, что Африка является одним из самых перспективных торговых партнёров РФ: туда экспортируют преимущественно лес и металлы. По словам президента Российской академии транспорта Александра Мишарина,

Такое сотрудничество имеет значительный потенциал для двух сторон. В будущем оно может стать гарантией экономического роста и социально-экономического развития.

Также участники дискуссии обратили внимание на то, 90% торговли с Африкой происходит морским путём, однако внутреннюю систему железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта ещё только предстоит создать. К процессу формирования такой инфраструктуры может подключиться и РФ.

Ранее мы сообщили о том, что РФ надеется в ближайшее время запустить индустриальную зону близ Суэцкого канала.

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