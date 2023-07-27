Путин: РФ надеется в ближайшее время запустить индустриальную зону близ Суэцкого канала

Глава страны рассказал о проекте, который обсуждается с президентом Египта.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена отечественная индустриальная зона. Соответствующими статистическими данными с участниками международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" на пленарном заседании поделился президент Владимир Путин. Политик добавил, что этот вопрос вчера изучался на встрече с египетским коллегой Ас-Сиси.

Надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. В текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал страны Африки, которым РФ готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить зерно.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"