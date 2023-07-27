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Путин: РФ надеется в ближайшее время запустить индустриальную зону близ Суэцкого канала

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Глава страны рассказал о проекте, который обсуждается с президентом Египта.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена отечественная индустриальная зона. Соответствующими статистическими данными с участниками международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" на пленарном заседании поделился президент Владимир Путин. Политик добавил, что этот вопрос вчера изучался на встрече с египетским коллегой Ас-Сиси.

Надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. В текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал страны Африки, которым РФ готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить зерно.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"

Теги: африка, владимир путин, египет, суэцкий канал
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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