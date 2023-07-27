Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3-4 месяца

Глава России рассказал о гуманитарной помощи региону в сфере продовольствия.

Москва готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерновой продукции, включая и бесплатную транспортировку груза. Соответствующими статистическими данными с участниками международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" на пленарном заседании поделился президент Владимир Путин. Такая информация от политика была встречена иностранными участниками мероприятия аплодисментами.

Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно... Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю. Владимир Путин, президент России

Путин заявил, что практика ряда западных стран в последние десятилетия - извращать факты.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"