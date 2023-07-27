Путин заявил, что практика ряда западных стран в последние десятилетия - извращать факты

Глава государства Владимир Путин считает, что практика ряда стран коллективного Запада в последние десятилетия - извращать факты. Соответствующее мнение российский лидер огласил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка", организованного в Петербурге.

Россия является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Те, кто утверждает, что это не так, просто извращают факты, говорят неправду. Это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств.

Владимир Путин, президент РФ