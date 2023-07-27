Путин назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль

Глава России призвал развивать торговые отношения с Африкой.

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе своего выступления на пленарном заседании международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". По мнению политика, ради расширения всего спектра торгово-экономических связей с континентом странам важно энергичнее переходить во взаимных операциях по торговым сделкам на национальные валюты.

Готовы к работе по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых, сегодня существующих и вводящих ограничения, западных систем. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Путин заявил, что РФ продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"