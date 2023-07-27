Путин назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе своего выступления на пленарном заседании международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". По мнению политика, ради расширения всего спектра торгово-экономических связей с континентом странам важно энергичнее переходить во взаимных операциях по торговым сделкам на национальные валюты.
Готовы к работе по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых, сегодня существующих и вводящих ограничения, западных систем.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Путин заявил, что РФ продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку.
Фото и видео: форум "Россия-Африка"
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