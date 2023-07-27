Путин заявил, что РФ продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку

Глава России рассказал о сотрудничестве со странами Африки.

Москва не перестает оставаться надежным поставщиков продовольствия для африканских стран, в 2022 году продуктовый экспорт отечественных товаров в регион составил 4,7 миллиарда долларов. Соответствующее заявление в ходе личной встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом сделал глава государства Владимир Путин.

РФ продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 году российский экспорт этой группы товаров составил $4,7 млрд. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что сотрудничество происхдит несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции и введением в отношении страны незаконного западного санкционного давления. Он напомнил, что страна смогал добиться роста темпов торгово-экономических связей с Африкой.

Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"