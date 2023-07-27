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Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки

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По словам президента, сложности из-за коронавируса и санкции не повлияли на рост темпов торгово-экономических связей.

Президент РФ Владимир Путин отметил увеличение товарооборота со странами Африки. Об этом он заявил на встрече с президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

По словам глава государства, сложности из-за коронавируса и введение в отношении Москвы санкций не повлияли на рост темпов торгово-экономических связей. Он подчеркнул, что в 2022 году объем взаимной торговли составил порядка 189 млрд долларов, а в первой половине 2023-го товарооборот увеличился почти на 35%.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом Египта.

Видео: kremlin.ru

Теги: африка, владимир путин, президент россии, товарооборот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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