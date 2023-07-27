Встреча лидеров двух государств состоялась в Петербурге в преддверии саммита "Россия – Африка".

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремле.

Встреча лидеров двух государств состоялась в Петербурге в преддверии саммита "Россия – Африка", который пройдет 27-28 июля в Северной столице. Путин поблагодарил президента Египта за визит в Россию. Он также отметил мощные проекты Москвы и Каира в области энергетики.

Ранее Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада.

Видео: kremlin.ru