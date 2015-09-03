Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге 30 июля 2023 года. Документ размещён на портале правовой информации.
В указе отмечено, что мероприятие пройдёт "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества".
Кроме того, в документе упоминается, что в 22:30 в Северной столице прогремит праздничный артиллерийский салют.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург отметит День ВМФ с концертом на Дворцовой площади.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все