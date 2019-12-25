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Матвиенко: Россия и Эфиопия заинтересованы в активном развитии межпарламентского взаимодействия

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По ее словам, дружба двух стран прошла проверку временем.

Россия и Эфиопия заинтересованы в активном развитии межпарламентского взаимодействия. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на переговорах с эфиопским коллегой Агеньеху Тешагером.

По ее словам, дружба двух стран прошла проверку временем. Матвиенко напомнила, что в 2023 году верхние палаты парламентов России и Эфиопии подписали Меморандум о сотрудничестве. Она подчеркнула, что межпарламентское взаимодействие вышло на новый уровень.

Мы также обязательно продолжим сотрудничество на международных парламентских площадках и "на полях" БРИКС для воплощения договорённостей наших лидеров.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что на модернизацию инфраструктуры детского отдыха будет направлено 9 млрд рублей.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, россия, совет федерации, эфиопия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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