Матвиенко: на модернизацию инфраструктуры детского отдыха будет направлено 9 млрд рублей

Спикер Совфеда подчеркнула, что благодаря этому можно будет распространить программу в том числе и на новые субъекты.

На модернизацию инфраструктуры детского отдыха будет направлено 9 млрд рублей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на мероприятии по подведению итогов реализации программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в 2024 году.

По ее словам, с момента запуска программы по просьбе верхней палаты ее финансирование было увеличено в два раза. Кроме того, в прошлом году на второй этап программы добавили еще один миллиард рублей. Матвиенко отметила, что в ближайшие три года на модернизацию инфраструктуры выделят новый объем средств. Спикер Совфеда подчеркнула, что благодаря этому можно будет распространить программу в том числе и на новые субъекты.

Ранее Матвиенко заявила, что Запад борется за сохранение своей гегемонии.

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