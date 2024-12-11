Матвиенко: Запад борется за сохранение своей гегемонии

По ее словам, западные страны зачищают свое информационное поле от альтернативных точек зрения.

Запад борется за сохранение своей гегемонии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе церемонии награждения конкурса журналистов.

По ее словам, западные страны зачищают свое информационное поле от альтернативных точек зрения. Спикер Совфеда напомнила, что российским репортерам неоднократно физически мешали работать. Также Матвиенко отметила, что происходящее со свободой слова на Западе можно смело называть "широкомасштабной специальной операцией западных режимов для сохранения своей гегемонии".

Ранее Матвиенко назвала деградацией "мусорную реформу".

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