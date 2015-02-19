Более 525 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Пулково за неделю форума Россия — Африка

Регулярность полетов составила 99,5%.

В период с 24 по 30 июля во время форума Россия — Африка услугами Пулково воспользовались более 525 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник, 31 июля.

В частности, было выполнено 3874 взлетно-посадочных операций. Рекорд побила пятница, 28 июля. Воздушная гавань обслужила более 80 тыс. человек. Регулярность полетов составила 99,5%.

Кроме того, "Воздушные ворота Северной Столицы" с нуля подготовили терминал "Пулково-2" к приему официальных делегаций. Он не функционировал с 2014 года.

Справляться с пиковыми нагрузками помогали студенты-участники проекта "Взлетная полоса", в том числе из "Российских студенческих отрядов". Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обокрали трех участников саммита Россия — Африка.

Фото: пресс-служба Пулково