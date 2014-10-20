У одного из пострадавших украли пять банковских карт.

В Петербурге обокрали трех участников саммита "Россия – Африка". Об этом сообщает "Фонтанка".

Один из пострадавших, менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы, обратился в полицию с заявлением о краже. Он уточнил, что из его номера гостиницы кто-то похитил доллары и евро. Возбуждено уголовное дело о краже.

Также в полицию обратился гражданин Аргентины, у которого украли из номера отеля иностранную валюту и пять банковских карт. Третьей жертвой воров стала гражданка Бурунди, у которой украли из такси смартфон.

Ранее мы сообщали, что в столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга.

Фото: Piter.tv