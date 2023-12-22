В Ботаническом саду петербуржцам рассказали, когда зацветет сакура

В пресс-службе Ботанического сада Петра Великого жителям Петербурга назвали дату цветения сакуры.
Отмечается, что обычно сакура цветет в первой декаде мая. Если позволяют погодные условия, она распускается и 28 апреля, однако в этом году – не тот случай.
Сегодня на календаре еще только 26 апреля, а вопросы поступают уже больше недели. Не надо нас сравнивать с Москвой. В Москве все цветет на неделю-две раньше, чем у нас.
Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
В Петербурге последние недели были снег, минусовые температуры ночью, днем столбики термометров показывали +5 градусов. Сакура держится, "чтобы скоро порадовать горожан своим цветением".
За цветением сакуры в Ботаническом саду Петра Великого можно следить через "Календарь цветения сакуры".
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в город на Неве возвращается тепло. Уже 26 апреля воздух прогрелся до +10 градусов, 29 апреля будет +20 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что Ботанический сад Петербурга с 28 апреля заработает по летнему графику.
Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
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