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Синоптик Колесов рассказал, что продолжительный период холодной погоды закончился
Сегодня, 10:07
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Синоптик Колесов рассказал, что продолжительный период холодной погоды закончился

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Синоптик отметил, что 29 апреля температура воздуха составит +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям, что в город возвращается тепло. По словам специалиста, сегодня  продолжительный период холодной погоды заканчивается. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале. 

Сегодня, 26 апреля, подует слабый ветер. Столбики термометров расскажут +10 градусов. 

В ближайшие дни по всему городу будет тепло, особенно в днем. Воздух прогреется до +10 …+15 градусов. 

Синоптик отметил, что 29 апреля температура воздуха составит +20 градусов тепла, что выше нормы. 

Ранее мы писали, что в Петербурге начинается постепенное повышение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: колесов, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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