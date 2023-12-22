Синоптик Колесов рассказал, что продолжительный период холодной погоды закончился

Синоптик отметил, что 29 апреля температура воздуха составит +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям, что в город возвращается тепло. По словам специалиста, сегодня продолжительный период холодной погоды заканчивается. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале.

Сегодня, 26 апреля, подует слабый ветер. Столбики термометров расскажут +10 градусов.

В ближайшие дни по всему городу будет тепло, особенно в днем. Воздух прогреется до +10 …+15 градусов.

Синоптик отметил, что 29 апреля температура воздуха составит +20 градусов тепла, что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге начинается постепенное повышение температуры.

Фото: Piter.tv