Ботанический сад Петербурга с 28 апреля заработает по летнему графику

Учреждение будет работать без выходных.

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге переходит на летний режим работы с 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 24 апреля.

Отмечается, что парк будет работать без выходных. Вход осуществится до 19:00, а выход – до 20:00.

Напомним, Ботанический сад Петра Великого намерены реконструировать за 258 млн рублей. Проект, размещенный на портале госзакупок, предусматривает замену части перекрытий, реставрацию фасадов, ремонт внутренних помещений и крыши. Работы планируется завершить к началу ноября 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк перейдет на летний режим работы на этой неделе.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого