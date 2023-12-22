Ботанический сад Петра Великого реконструируют за 258 млн рублей

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 мая.

Ботанический сад объявляет конкурс на создание проекта реконструкции. Как указано на сайте государственных закупок, стоимость работ оценивается в 258 миллионов рублей. Проект предусматривает замену части перекрытий, реставрацию фасадов, ремонт внутренних помещений и крыши.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 мая. Планируется начать работы сразу после заключения контракта, а завершить их к началу ноября 2025 года.

Дата основания Ботанического сада в Санкт-Петербурге точно неизвестна, поскольку документы, содержащие эту информацию, были утрачены во время пожара 1737 года. Однако доподлинно известно, что сад был основан по приказу Петра I. Первоначально здесь выращивались лекарственные растения, которые использовались в медицинских целях. Со временем здесь начали собирать редкие и экзотические растения со всего мира.

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Фото: Piter.TV