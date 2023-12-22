Договор на поставку первых двух поездов для ВСМ в Петербург заключили РЖД

Окончено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда.

Компания "Российские Железные Дороги" (РЖД) заключила соглашение с предприятием "Уральские Локомотивы" на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Исполнителем работ будет выступать предприятие "Уральские Локомотивы". Общая стоимость контракта составит 12 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале РЖД.

В соответствии с условиями соглашения, РЖД получит готовые к эксплуатации поезда до конца марта 2028 года. По информации компании, для создания первых образцов поездов РЖД предоставит производителю конструкторскую документацию, работа над которой в настоящее время ведется в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Окончено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда.

Электропоезда будут иметь восьмивагонную компоновку с возможностью объединения двух поездов, их максимальная скорость составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный начал выкупать участки ради строительства ВСМ Москва — Петербург.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД