Смольный начал выкупать участки ради строительства ВСМ Москва — Петербург

В общей сложности изымут 4 га земли.

Администрация Петербурга начинает изымать земли под строительство Высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в город на Неве. Об этом 12 апреля пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.

К 15 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина заключат концессионное соглашение на строительство ВСМ. Концессионером станет ООО "ВСМ Две столицы", его партнерами со стороны государства выступят ПАО "Сбербанк", ОАО "РЖД" и правительства субъектов РФ, напоминает издание. Финансирование составит 221 млрд рублей, 30 млрд вложит город на Неве.

По данным КГА, документация по подготовке территории для размещения дополнительных путей под ВСМ на участке от Петербурга до станции Обухово-2 утверждена распоряжением Росжелдора в апреле 2022 года. На выкуп участков в 2024-2028 годах из федерального бюджета выделят 28,5 млрд рублей.

В частности, в городе за ТРЦ "Галерея" изымут участок территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Лиговский" на Лиговском проспекте, 50. Кроме того, выкупят землю "Современных печатных технологий", расположенных неподалеку. Отдадут участок владельцы пятиэтажки в Транспортном переулке, 10. В других частях Петербурга Росжелдор "отрежет" кусочки от Софийской овощебазы, автобусного парка "Питеравто" на проспекте Славы, гаражных массивов на проспектах Девятого Января и Славы. В общей сложности изымут 4 га земли.

Ранее жители Фарфоровского Поста во Фрунзенском районе Петербурга обратились к Владимиру Путину с просьбой защитить от сноса их дома ради строительства ВСМ. Они собрали 120 подписей.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"