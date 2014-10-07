Петербуржцы обратились к Путину с просьбой защитить от сноса дома Фарфоровского поста

Градозащитники собрали 120 подписей местных жителей с просьбой скорректировать проект и не выселять людей из домов.

Жители Фарфоровского поста во Фрунзенском районе Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить от сноса их дома ради строительства ВСМ Москва — Петербург. Об этом рассказали градозащитники в телеграм-канале "Живой город" 17 ноября.

Градозащитники отмечают, что проект строительства ВСМ на данный момент не разработан и не утвержден. Они собрали 120 подписей местных жителей с просьбой скорректировать проект и не выселять людей из домов.

Ранее стало известно об изъятии земель на территории Фарфоровского поста ради строительства ВСМ Петербург — Москва во втором квартале 2024 года. Под изъятие попали участки домов №№34, 40, 48 и 54 по Фарфоровскому посту, два участка на улице Салова у дома №46 и один участок на Софийской улице.

Фото: Телеграм / Живой город