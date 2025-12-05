В Ботаническом саду Петра Великого зацветают уличные растения

В пресс-службе петербургского Ботанического сада Петра Великого 31 марта показали цветущие растения. В частности, сад украшают синие полянки пролески сибирской. К ней начинают присоединяться хохлатки и гусиный лук.

Также в парке уже есть пара цветущих экземпляров волчьего лыка и первые несколько цветков замечены на рододендроне Ледебура. Ну а в субтропиках пик цветения азалий! Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе садовники заметили подснежники. Весенние растения расцвели в сквере на Нарвской улице около дома 4. В комитете по благоустройству напомнили: срывать луковичные запрещено в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды".

Фото: пресс-служба Ботсада Петербурга