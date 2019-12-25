В аптекарском огороде в сквере Раисы Штрейс начали просыпаться травы

В связи с теплой весной в этом году в аптекарском огороде в сквере Раисы Штрейс на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе начали просыпаться травы. Об этом рассказал 6 апреля вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Недавно специалисты садово-паркового предприятия "Южное" сняли хвойный лапник, укрывавший растения от холодов, и привели цветник в порядок. В настоящее время уже пробуждаются ароматные и лечебные культуры.

По словам чиновника, на некоторых таких участках расширят ассортимент либо увеличат площадь. А во всех парках, на бульварах и улицах в 2026-м высадят 5,5 млн цветов.

Ранее на Piter.TV: в Ботаническом саду Петра Великого зацветают уличные растения. В частности, его украшают синие полянки пролески сибирской, к ней начинают присоединяться хохлатки и гусиный лук.

