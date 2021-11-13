В Петербурге могут открыть первый в России музей балета

Инициаторы опираются на интерес жителей Северной столицы, проявленный к выставке в Манеже "Первая позиция. Русский балет".

Первый в стране музей балета может появиться в Петербурге. Об этом пишет "Интерфакс" 8 октября, ссылаясь на слова генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова на фестивале "Друзья Петербурга".

Карманов заявил, что идею он обсудил с художественным руководителем Театра балета Борисом Эйфманом. Инициаторы опираются на интерес жителей Северной столицы, проявленный к выставке, которая прошла в "Манеже", "Первая позиция. Русский балет".

Выставка закончилась, а тема осталась: нужен музей балета, и где еще ему быть, как ни в Петербурге? Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив

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