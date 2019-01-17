В Мраморном дворце пройдет концерт "Музыка Франции"

В Белом зале Мраморного дворца 26 октября пройдет музыкальный вечер "Музыка Франции", который организовал Русский музей. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Гости смогут насладиться выступлениями лауреатов международных конкурсов и участников петербургских оркестров. В программе вечера звучат произведения Эрнеста Шоссона, Габриэля Форе и Лео Делиба. Перед концертом гостей приглашают на экскурсию по интерьерам Мраморного дворца.
Начало мероприятия – в 19:00.
Ранее сообщалось, что Эрмитаж проведет в Сербии культурные мероприятия.
Фото: pxhere
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