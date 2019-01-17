В Мраморном дворце пройдет концерт "Музыка Франции"

26 октября в Белом зале Мраморного дворца состоится концерт «Музыка Франции».

В Белом зале Мраморного дворца 26 октября пройдет музыкальный вечер "Музыка Франции", который организовал Русский музей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Гости смогут насладиться выступлениями лауреатов международных конкурсов и участников петербургских оркестров. В программе вечера звучат произведения Эрнеста Шоссона, Габриэля Форе и Лео Делиба. Перед концертом гостей приглашают на экскурсию по интерьерам Мраморного дворца.

Начало мероприятия – в 19:00.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж проведет в Сербии культурные мероприятия.

Фото: pxhere