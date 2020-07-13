Эрмитаж проведет в Сербии культурные мероприятия

Государственный Эрмитаж проведет в Белграде серию культурных мероприятий, посвященных искусству и истории.

В рамках Дней Эрмитажа в Сербии будут открыты две выставки, состояться кинопоказы, концерты, публичные лекции и археологическая конференция. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Национальный музей Сербии с 24 октября по 24 ноября примет эрмитажные выставки, где посетители смогут узнать на ощупь поверхность древних фресок и старинных ковров. К 100-летию сербского балета, петербургский театр балета имени Леонида Якобсона даст представления в Национальном театре Белграда 24 и 25 октября.

Эти мероприятия откроют новые горизонты для любителей искусства и позволят им погрузиться в богатую культурную историю России и Сербии.

Ранее сообщалось, что в стену Эрмитажа врезался квадрокоптер.

Фото: Piter.TV