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В стену Эрмитажа врезался квадрокоптер
Сегодня, 12:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В стену Эрмитажа врезался квадрокоптер

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Это был гражданский квадрокоптер.

В здание Эрмитажа врезался квадрокоптер. Летальный аппарат обнаружили охранники музея, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, дрон врезался в здание Государственного музея, а потом упал у Зимней канавки. Это был гражданский квадрокоптер. Его позднее забрали полицейские, так как полёт БПЛА в городе запрещён.

Правоохранителями устанавливается личность хозяина коптера.

Ранее стало известно, что семьи участников СВО смогут посещать Эрмитаж бесплатно.

Фото: pxhere

Теги: квадрокоптер, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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