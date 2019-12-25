В стену Эрмитажа врезался квадрокоптер

Это был гражданский квадрокоптер.

В здание Эрмитажа врезался квадрокоптер. Летальный аппарат обнаружили охранники музея, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, дрон врезался в здание Государственного музея, а потом упал у Зимней канавки. Это был гражданский квадрокоптер. Его позднее забрали полицейские, так как полёт БПЛА в городе запрещён.

Правоохранителями устанавливается личность хозяина коптера.

Ранее стало известно, что семьи участников СВО смогут посещать Эрмитаж бесплатно.

Фото: pxhere