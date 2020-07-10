Семьи участников СВО смогут посещать Эрмитаж бесплатно с 5 сентября

Сотрудники музея напомнили о праве на посещение Эрмитажа без оплаты для ветеранов боевых действий.

Сегодня, 31 августа, стало известно, что родственники участников СВО смогут посещать Государственный Эрмитаж бесплатно. Льгота будет активна с 5 сентября, сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, сотрудники напомнили о праве на посещение Эрмитажа без оплаты для ветеранов боевых действий.

Билеты получится оформить на главном сайте или в кассах музея. Необходимо предоставить документ, который подтверждает участие члена семьи в СВО, и документы, подтверждающие родство.

Ранее мы рассказывали о том, что в День знаний школьники и студенты смогут посетить Эрмитаж бесплатно.

Фото: Piter.TV