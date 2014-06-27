В День знаний школьники и студенты смогут посетить Эрмитаж бесплатно

Акция пройдет 1 сентября.

В следующую пятницу, 1 сентября, школьники и студенты смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж. Акцию приурочена ко Дню знаний. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

На прошлой неделе, 15 августа, Северо-Западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа на памятнике Сертея II в слое 5-4 тыс. до н. э. нашла древко дротика для копьеметалки в виде змеи. Это – предмет для культуры каменного века, аналогов которому не существует в отечественной археологии.

Видео: пресс-служба Эрмитажа