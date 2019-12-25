Археологи Эрмитажа нашли неолитический дротик в виде змеи

Раскопки проходят в Смоленской области.

Северо-Западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа этим летом исследует два древних свайных поселения в Сертейской долине, расположенной в Смоленской области. Уже первые раскопки принесли значительные результаты.

На памятнике Сертея II в слое 5-4 тыс. до н. э. было найдено древко дротика для копьеметалки в виде змеи. Это предмет для культуры каменного века, аналогов которому не существует в отечественной археологии.

При раскопках свайных поселений археологи обнаружили зуб домашней лошади, остатки человеческого черепа, фрагмент рогового гарпуна, деревянный наконечник стрелы и фрагменты большого деревянного сосуда.

Главным артефактом стало медное тесло – до сих пор изделия из меди не встречались исследователям поселенческих памятников 3 тыс. до н. э.

Ранее на Piter.tv: Работающие на Охтинском мысе археологи смогли откопать сразу 2 мощеные дороги под несколькими слоями грунта.

Фото: Эрмитаж