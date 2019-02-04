Археологи откопали мощеные дороги XIX-XX веков на Охтинском мысе

Старое покрытие от 1,5 до 3 м толщиной сняли при помощи строительной техники. Раскопки ведутся на площади 4 тыс.кв.м.

Работающие на Охтинском мысе археологи смогли откопать сразу 2 мощеные дороги под несколькими солями грунта. Об этом информирует пресс-служба КГИОП.

Старое покрытие от 1,5 до 3 м толщиной сняли при помощи строительной техники. Раскопки ведутся на площади 4 тыс.кв.м. На данный момент происходит вскрытие поздних напластований. Одна из дорог – улица Гурдина –предположительно относится в первой половине XIX века, а вторая, Георгиевская города – к первой половине XX века.

Известно, что улица Гурдина была главным путём к причалам, по ней в Охтинскую слободу регулярно доставлялись товары. В задачи специалистов на данный момент входит исследование планировки позднего времени существования Охтинской слободы второй половины XVIII и XIX веков, однако затем будут изучены и более ранние объекты.

Также вскрыты каменные фундаменты конюшни XIX века, в раскопе обнаружены подковы, элементы конской упряжи и детали гужевого транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц был признан объектом культурного наследия.

Фото и видео: КГИОП