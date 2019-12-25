Дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц был признан объектом культурного наследия

Согласно распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова, здание, известное как "Дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир", теперь официально признано памятником истории и архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.
Построенный в 1910-1911 годах по проекту выдающегося архитектора Алексея Ивановича Зазерского, дом является примером неоклассической архитектуры.
В начале XX века система аренды жилья в Петербурге стала испытывать сложности из-за роста цен на аренду и сокращения доступного жилья. Решением этой проблемы стали кооперативные товарищества собственников жилья, в числе которых и "Санкт-Петербургское товарищество для устройства постоянных квартир".
Исследователи отмечают не только изысканный фасад и структуру здания, но и его комфортную планировку. Дом был оснащен современными технологиями, включая лифты, водяное отопление и даже "горячий водопровод" – роскошь для тех времен.
Дом на Большой Посадской улице продолжает выполнять свою исходную функцию – предоставлять жилье жителям города.
Ранее сообщалось, что в Петербурге доходный дом Веры Мандель признан региональным памятником.
Фото: КГИОП
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