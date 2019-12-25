Дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц был признан объектом культурного наследия

Исторический дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц в Петербурге включен в реестр культурного наследия регионального значения.

Согласно распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова, здание, известное как "Дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир", теперь официально признано памятником истории и архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Построенный в 1910-1911 годах по проекту выдающегося архитектора Алексея Ивановича Зазерского, дом является примером неоклассической архитектуры.

В начале XX века система аренды жилья в Петербурге стала испытывать сложности из-за роста цен на аренду и сокращения доступного жилья. Решением этой проблемы стали кооперативные товарищества собственников жилья, в числе которых и "Санкт-Петербургское товарищество для устройства постоянных квартир".

Исследователи отмечают не только изысканный фасад и структуру здания, но и его комфортную планировку. Дом был оснащен современными технологиями, включая лифты, водяное отопление и даже "горячий водопровод" – роскошь для тех времен.

Дом на Большой Посадской улице продолжает выполнять свою исходную функцию – предоставлять жилье жителям города.

Ранее сообщалось, что в Петербурге доходный дом Веры Мандель признан региональным памятником.

Фото: КГИОП