Винный городок на Кожевенной линии признан памятником

Это уникальный образец промышленной архитектуры эпохи смены классицизма на ампир.

Историческое здание винного городка на Кожевенной линии Васильевского острова было признано памятником регионального значения, сообщила пресс-служба КГИОП.

Это уникальный образец промышленной архитектуры эпохи смены классицизма на ампир. Первоначально построенное в 1811-1812 годах по проекту Викентия Беретти для винодельческой деятельности Абрама Перетца, здание было дополнено третьим этажом по проекту Рудольфа Бернгарда в 1871 году, а в 1898 году на втором этаже частично закрыли термальные окна по планам Евграфа Воротилова.

С начала 2000-х годов помещения в здании начали сдавать в аренду.

Ранее мы сообщили о том, что службу и ограду Гаванского рабочего городка признали памятником.

Фото: КГИОП