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Винный городок на Кожевенной линии признан памятником
Сегодня, 13:31
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Винный городок на Кожевенной линии признан памятником

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Это уникальный образец промышленной архитектуры эпохи смены классицизма на ампир.

Историческое здание винного городка на Кожевенной линии Васильевского острова было признано памятником регионального значения, сообщила пресс-служба КГИОП.

Это уникальный образец промышленной архитектуры эпохи смены классицизма на ампир. Первоначально построенное в 1811-1812 годах по проекту Викентия Беретти для винодельческой деятельности Абрама Перетца, здание было дополнено третьим этажом по проекту Рудольфа Бернгарда в 1871 году, а в 1898 году на втором этаже частично закрыли термальные окна по планам Евграфа Воротилова.

С начала 2000-х годов помещения в здании начали сдавать в аренду.

Ранее мы сообщили о том, что службу и ограду Гаванского рабочего городка признали памятником.

Фото: КГИОП 

Теги: кгиоп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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