Службу и ограду Гаванского рабочего городка признали памятником

Здания были построены в период с 1904 по 1906 год по проекту инженера Николая Дмитриева при участии инженера Владимира Федорова.

Пять строений, обслуживание и ограда жилого комплекса на Гаванской улице, 47 в городе Гавань были признаны региональным памятником, как сообщили в пресс-службе комитета по охране памятников истории и культуры Петербурга.



Здания были построены в период с 1904 по 1906 год по проекту инженера Николая Дмитриева при участии инженера Владимира Федорова. Этот комплекс был первым успешным примером комплексной застройки квартала в Петербурге и послужил образцом для строительства жилых массивов на окраинах города.

Комплекс включал в себя квартиры для более чем тысячи жителей, в основном мастеров и служащих заводов гавани.

Ранее мы сообщили о том, что фасады 45-ти домов-памятников отреставрируют в Петербурге в 2024 году.

Фото: КГИОП