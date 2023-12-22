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Службу и ограду Гаванского рабочего городка признали памятником
Сегодня, 15:22
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Службу и ограду Гаванского рабочего городка признали памятником

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Здания были построены в период с 1904 по 1906 год по проекту инженера Николая Дмитриева при участии инженера Владимира Федорова.

Пять строений, обслуживание и ограда жилого комплекса на Гаванской улице, 47 в городе Гавань были признаны региональным памятником, как сообщили в пресс-службе комитета по охране памятников истории и культуры Петербурга.

Здания были построены в период с 1904 по 1906 год по проекту инженера Николая Дмитриева при участии инженера Владимира Федорова. Этот комплекс был первым успешным примером комплексной застройки квартала в Петербурге и послужил образцом для строительства жилых массивов на окраинах города.

Комплекс включал в себя квартиры для более чем тысячи жителей, в основном мастеров и служащих заводов гавани.

Ранее мы сообщили о том, что фасады 45-ти домов-памятников отреставрируют в Петербурге в 2024 году.

Фото:  КГИОП

Теги: кгиоп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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